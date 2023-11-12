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Мошенники обманули инвалида по зрению в Тольятти

12 ноября 2023 10:35
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Мошенники обманули инвалида по зрению в Тольятти

Сотрудники полиции установили обстоятельства обмана: 66-летнему пенсионеру позвонила женщина, которая представилась правоохранителем, и сообщила, что злоумышленники пытаются взломать его счет и снять все имеющиеся деньги.

Следующий звонок поступил уже от «сотрудника банка», который пояснил, что для сохранения денежных средств, необходимо перевести их на «резервный счет».

 Пенсионер пояснил «банкиру», что плохо видит и боится, что не сможет правильно перечислить денежные средства на «безопасный» счет.

Мошенник предложил свою помощь и убедил потерпевшего передать деньги «специальному курьеру», который ждет его у ближайшего банкомата.

Пенсионер, поверив злоумышленникам, обналичил со своего накопительного счета 950 000 рублей и отдал их незнакомому мужчине.

Через несколько дней мужчина понял, что его обманули, и обратился за помощью в полицию.

В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению хищения. Возбуждено уголовное дело.

Помните, что не существует безопасных и резервных счетов. Так обманывают только мошенники!

Теги: Мошенники

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