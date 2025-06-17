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Мошенники обманули иностранного студента в Самаре

17 июня 2025 12:15
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Мошенники обманули иностранного студента в Самаре

Молодой человек 2006 года рождения, обучающийся в одном из местных вузов, стал жертвой аферистов, несмотря на то что был осведомлен о подобных схемах обмана. Все началось с сообщения в мессенджере, якобы от сотрудника Госуслуг, который сообщил о взломе его аккаунта и необходимости срочно защитить личные данные. Злоумышленник действовал профессионально: писал сразу в несколько мессенджеров, убедительно говорил на родном для юноши языке, использовал профессиональные термины и даже знал личные данные студента. Создав ощущение срочности и опасности, он убедил молодого человека перевести 85 тысяч рублей на указанный номер телефона через систему быстрых платежей (СБП).

Студент, несмотря на свои знания о мошенничестве, растерялся от неожиданности и выполнил все указания афериста. Только спустя несколько часов, успокоившись, он понял, что стал жертвой обмана и обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело. Важно помнить, что официальные организации никогда не просят переводить деньги через СБП и не звонят с подобными предложениями. Если вам поступает такое сообщение, немедленно прекратите общение и свяжитесь с организацией по официальному номеру. Не поддавайтесь на провокации мошенников, какими бы убедительными они ни казались. Сохраняйте спокойствие и помните: перевод денег незнакомым людям под любым предлогом – это признак мошенничества. Будьте бдительны и не позволяйте эмоциям взять верх над здравым смыслом!

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