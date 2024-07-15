Мошенники начали звонить россиянам от имени коммунальных служб и брать на собеседников кредиты

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О новой схеме мошенничества предупреждают «Известия» со ссылкой на пострадавших.

Поводом для звонка может служить поверка электросчетчиков, перерасчет коммунальных платежей или скидки на ЖКУ в честь юбилея, рассказали жертвы аферистов. Мошенники представляются сотрудниками крупных энергосбытовых компаний — например, «Мосэнерго» или «Мосэнергосбыт».

В разговоре такие собеседники используют методы социальной инженерии и убеждают назвать код из СМС, чтобы получить доступ к аккаунтам россиян на «Госуслугах». Затем злоумышленники берут от имени жертвы кредиты и выводят деньги со счетов.