Я нашел ошибку
Главные новости:
В Кирове прошел первый соревновательный день чемпионата России по плаванию среди ЛИН.
Тольяттинка Ольга Потешкина завоевала золото на ЧР по плаванию 
"Два сотрудника посольства России в Анкаре в экстренном порядке выехали на место происшествия для оказания консульской помощи пострадавшим и выяснения обстоятельств происшествия".
Один российский турист погиб и 26 пострадали в ДТП с автобусом в Турции
В связи с легкоатлетическим забегом, посвященным Дню космонавтики.
В центре Самары ограничат движение транспорта         
В Самаре привели в порядок сквер Первых космонавтов
В Самаре привели в порядок сквер Первых космонавтов
Самарцам сообщили, насколько подорожают тарифы ЖКХ
Самарцам сообщили, насколько подорожают тарифы ЖКХ
В Самаре прошел региональный этап Всероссийского фестиваля-конкурса Хрустальные звездочки
В Самаре прошел региональный этап Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки»
Субсидии частным детсадам обсудили в Самаре
Субсидии частным детсадам обсудили в Самаре
Мошенники начали записывать голоса для оформления кредитов
Мошенники начали записывать голоса для оформления кредитов
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.17
0.07
EUR 91.78
0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Бизнес
IT и Коммуникации
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Транспорт
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В самарской модельной библиотеке школьникам рассказали о космических технологиях
Волжский русский народный хор имени П.М. Милославова отправляется в большой гастрольный тур
Сегодня в Самаре проходит первый субботник по благоустройству города
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Происшествия Криминал

Мошенники начали записывать голоса для оформления кредитов

10 апреля 2021 12:04
171
Мошенники начали записывать голоса для оформления кредитов

В Москве мошенники начали записывать голоса клиентов банков и использовать их для оформления кредитов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичную полицию.

Правоохранители рассказали, что в настоящее время банки могут собирать биометрические данные, в том числе голос, для установления или проверки личности своих клиентов. Сдача биометрии добровольная. В последнее время этим стали пользоваться мошенники.

Злоумышленники звонят москвичам, у которых активирована услуга распознавания голоса, и задают вопросы, на которые требуется отвечать только «да» или «нет». Разговор записывается, а затем мошенники используют ответы для оформления кредитов на своих жертв. После этого люди обнаруживают списания средств со своих банковских счетов.

В полиции москвичам советуют быть бдительными при подозрительных звонках, не передавать никому и никогда данные своих карт, а при звонках, предлагающих биометрический сбор данных, ответить, что сами придете в отделение банка. Для сохранения своих сбережений следует использовать несколько видов защиты, например, кодовое слово или подтверждение через контактный центр. Еще надежнее будет установить ограничение на снятие денег. Как только приходят оповещения о списании средств, нужно сразу заблокировать карту, сообщает Мослента.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Определились сперники нашего клуба "Крылья Советов" в полуфинале Кубка России по футболу сезона 2020-2021
10 апреля 2021  14:11
Определились сперники нашего клуба "Крылья Советов" в полуфинале Кубка России по футболу сезона 2020-2021
Самарский Футбол
289
Самарцам сообщили, насколько подорожают тарифы ЖКХ
10 апреля 2021  13:29
Самарцам сообщили, насколько подорожают тарифы ЖКХ
ЖКХ
149
НОЦ мирового уровня Инженерия будущего встречает гостей
10 апреля 2021  10:47
НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» встречает гостей
Образование
213
Волнующие вопросы главе региона задали студенты на открытой встрече.
9 апреля 2021  19:31
Дмитрий Азаров будет добиваться увеличения бюджетных мест для студентов сызранского филиала СамГТУ
Образование
611
На религиозные праздники в Самаре ограничат движение транспорта
9 апреля 2021  13:10
На религиозные праздники в Самаре ограничат движение транспорта
Транспорт
480
Весь список