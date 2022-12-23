Мошенники начали рассылать "долг" за коммуналку

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Невнимательные россияне рискуют не только оплатить фальшивый счет за коммунальные услуги, но и дать преступникам доступ к банковской карте.

В пятницу Telegram Сбера предупредил граждан, что мошенники в преддверии Нового года начали активного рассылать поддельные уведомления о долге за коммуналку.

"Мошенники пользуются тем, что управляющие компании в конце года обычно делают перерасчет​​​", – говорится в сообщении.

В "платежке" обычно указана сумма в 10-20 тысяч рублей. За быструю оплату предлагают "скидку".

В ряде случаев аферисты звонят гражданам и пытаются от имени управляющей компании получить сведения о банковской карте.

Сбер рекомендует всем, получившим подозрительную платежку, сверить реквизиты с указанными на официальном сайте УК.

Также нельзя вводить данные своей банковской карты в формы после перехода по ссылкам, которые приходят с незнакомых адресов, и раскрывать свои финансовые данные в телефонном разговоре, пишет Смотрим.