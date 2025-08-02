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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Мошенники могут использовать "Госуслуги" жертвы для оформления налогового вычета

2 августа 2025 10:10
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Мошенники могут использовать "Госуслуги" жертвы для оформления налогового вычета

Мошенники могут использовать "Госуслуги" жертвы для оформления налогового вычета на собственный счет, сообщается в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Мошенники могут получить доступ к аккаунту налогоплательщика и подать заявку на вычет, указав свой счет для получения денег", - говорится в материалах.

Кроме того, заполучив аккаунт "Госуслуг", мошенники получают доступ к паспортным данным, СНИЛС, кредитной истории, сведениям о недвижимости. С такой информацией мошенники могут звонить под видом представителей разных структур, выманивая деньги.

В ведомстве отметили, что сейчас мошенники чаще всего не звонят первыми, а заставляют жертву инициировать контакт тревожными сообщениями о якобы взломе "Госуслуг".

"Госуслуги" никогда не направляют такую информацию в СМС и мессенджерах", - заключается в материалах.

Теги: Мошенники

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