69

Мошенники могут использовать "Госуслуги" жертвы для оформления налогового вычета на собственный счет, сообщается в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Мошенники могут получить доступ к аккаунту налогоплательщика и подать заявку на вычет, указав свой счет для получения денег", - говорится в материалах.

Кроме того, заполучив аккаунт "Госуслуг", мошенники получают доступ к паспортным данным, СНИЛС, кредитной истории, сведениям о недвижимости. С такой информацией мошенники могут звонить под видом представителей разных структур, выманивая деньги.

В ведомстве отметили, что сейчас мошенники чаще всего не звонят первыми, а заставляют жертву инициировать контакт тревожными сообщениями о якобы взломе "Госуслуг".

"Госуслуги" никогда не направляют такую информацию в СМС и мессенджерах", - заключается в материалах.