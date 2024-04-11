Мошенники лишили самарца зарплаты

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В полицию обратился житель г.Самары 1979 года рождения с заявлением о мошенничестве. Мужчина рассказал сотрудникам полиции, что накануне ему на мобильный телефон поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником банка и предложил оформить кредитную карту с выгодными условиями. Мужчина согласился на оформление и сотрудник банка сообщил, что у клиента на телефоне установлена устаревшая версия мобильного банка и его необходимо обновить. Он перешел по специальной ссылке, которую получил в смс, ввел логин и пароль от приложения, а также код подтверждения для входа, поступивший в смс-сообщении. После чего фальшивый сотрудник кредитной организации сообщил, что в течении дня клиента уведомят о результате рассмотрения заявки.

После разговора потерпевший увидел смс о списании 57 000 рублей с зарплатного счета, понял, что его обманули и сообщил о произошедшем в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции предупреждают!

Не переходите по сторонним ссылкам и не вводите реквизиты банковских карт, CVC-код или секретный код из СМС, а также данные для входа в приложение банка: логин, пароль.

Обновляйте и устанавливайте мобильный банк, только в официальных магазинах приложений.

Всегда лучше проверить действительно ли получен звонок от сотрудника кредитной организации, позвонив на телефон горячей линии, который указан на официальном сайте или в договоре.