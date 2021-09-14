Мошенники через подмену начали использовать номера мобильных телефонов россиян

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Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. Он отметил, что в таком случае необходимо обратиться к своему оператору и сообщить, что телефонный номер используют мошенники, а также быть более бдительными и не вступать в диалог по телефону с подозрительными собеседниками.

Ранее в Следственном комитете рассказали, что мошенники используют автоматизированную подмену номеров, при этом несколько раз подряд могут дозваниваться с разных номеров. Там уточняли, что в таких случаях не следует перезванивать по входящим номерам, поскольку они отображаются некорректно, с подменой.

Для получения информации и разъяснений необходимо вручную набрать телефонные номера, указанные на официальных сайтах государственных структур и банков.