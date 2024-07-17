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Мошенник попросил самарчанку установить на сотовый телефон программу удаленного управления гаджетом

17 июля 2024 10:38
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Мошенник попросил самарчанку установить на сотовый телефон программу удаленного управления гаджетом

Несмотря на то, что сотрудники полиции постоянно призывают всех быть бдительными и ни под какими предлогами не устанавливать на телефон неизвестные мобильные приложения, граждане продолжают попадаться на уловки мошенников. 

Так, в полицию обратилась 47-летняя жительница Самарской области. Она рассказала сотрудникам полиции, что накануне ей поступил телефонный звонок от неизвестного, который представился работником банка и сообщил, что недавно из финансового учреждения была уволена группа сотрудников, которые могут воспользоваться имеющимися у них персональными данными клиентов и похитить деньги, лежащие на ее счете. Чтобы обезопасить свои средства незнакомец настойчиво попросил установить на сотовый телефон программу удаленного управления гаджетом, что женщина и сделала. В результате чего с банковских счетов потерпевшей произошло списание денежных средств на сумму более 100 000 руб. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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