Мошенник попросил самарчанку установить на сотовый телефон программу удаленного управления гаджетом

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Несмотря на то, что сотрудники полиции постоянно призывают всех быть бдительными и ни под какими предлогами не устанавливать на телефон неизвестные мобильные приложения, граждане продолжают попадаться на уловки мошенников.

Так, в полицию обратилась 47-летняя жительница Самарской области. Она рассказала сотрудникам полиции, что накануне ей поступил телефонный звонок от неизвестного, который представился работником банка и сообщил, что недавно из финансового учреждения была уволена группа сотрудников, которые могут воспользоваться имеющимися у них персональными данными клиентов и похитить деньги, лежащие на ее счете. Чтобы обезопасить свои средства незнакомец настойчиво попросил установить на сотовый телефон программу удаленного управления гаджетом, что женщина и сделала. В результате чего с банковских счетов потерпевшей произошло списание денежных средств на сумму более 100 000 руб. Возбуждено уголовное дело.