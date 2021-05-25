Я нашел ошибку
Главные новости:
Станцию «Красный Кряжок» в Самаре переименовали
Станцию «Красный Кряжок» в Самаре переименовали
В Тольятти состоится «Открытый чемпионат по силовому экстриму
В Тольятти состоится «Открытый чемпионат по силовому экстриму
Тольяттинец за деньги зарегистрировал в частном доме 133 иностранцев
Тольяттинец за деньги зарегистрировал в частном доме 133 иностранцев
В Самаре иномарка Порше врезалась в световую опору
В Самаре иномарка Порше врезалась в световую опору
Тольяттинский госуниверситет открывает всероссийскую выставку
Тольяттинский госуниверситет открывает всероссийскую выставку
Вадим Андреев – генеральный директор ПФК "Крылья Советов"
Вадим Андреев – генеральный директор ПФК "Крылья Советов"
Резиденты Жигулевской долины участвуют в Startup Village 2021
Резиденты Жигулевской долины участвуют в Startup Village 2021
Жителям Самарской области обещают грозу
Жителям Самарской области обещают грозу
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.53
-0.05
EUR 89.69
-0.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре рядом со стадионом "Солидарность Арена" состоится полумарафон «ЗаБег.РФ»
Самарский зоопарк отмечает Всемирный день черепахи
Игорь Паньшин принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию академика Андрея Сахарова 
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Мошенник под видом следователя выманил у сызранского пенсионера 1,7 млн рублей

25 мая 2021 09:37
101
Мошенник под видом следователя выманил у сызранского пенсионера 1,7 млн рублей

Будьте бдительны! Перепроверяйте звонящих вам "правоохранителей" путем самостоятельного обращения (исходящего от вас звонка) в указанную организацию.
Так, пенсионер из Сызрани 1933 года рождения доверился мошеннику, представившемуся следователем московского городского суда центрального административного округа. Под предлогом получения положенной денежной компенсации за полученные проблемы со здоровьем после использования медицинского препарата потерпевший перевел на различные банковские счета мошенника более 1, 7 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

Теги: мошенники Телефонный мошенник

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Аналитики вычислили график работы телефонных мошенников
22 мая 2021, 13:49
Аналитики вычислили график работы телефонных мошенников
У них есть также обеденные перерывы и праздничные дни. Криминал
719
У тольяттинца мошенник по телефону выманил 1 млн рублей
18 мая 2021, 09:51
У тольяттинца мошенник по телефону выманил 1 млн рублей
Будьте бдительны! Остерегайтесь мошенников, представляющихся сотрудниками банка. Криминал
480
Телефонный мошенник выманил у тольяттинца 145 тысяч рублей
17 мая 2021, 09:18
Телефонный мошенник выманил у тольяттинца 145 тысяч рублей
Будьте бдительны! Остерегайтесь мошенников, пытающихся «защитить» вас от несуществующих кредитов. Происшествия
391
В центре внимания
Объявлен оранжевый уровень опасности в Самарской области
25 мая 2021  09:30
Объявлен оранжевый уровень опасности в Самарской области
Экология
109
В Самарской области за сутки на 24 мая выявлен 81 заболевший коронавирусом
24 мая 2021  13:42
В Самарской области за сутки на 24 мая выявлен 81 заболевший коронавирусом
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
406
В Самарской области синоптики зафиксировали новые температурные рекорды
24 мая 2021  11:51
В Самарской области зафиксировали новые температурные рекорды
Экология
380
«Лидеры России»: Самарская область – лидер среди регионов ПФО по количеству зарегистрированных анкет
24 мая 2021  11:40
«Лидеры России»: Самарская область – лидер среди регионов ПФО по количеству зарегистрированных анкет
Общество
348
В Самарской области продлили ограничения из-за роста заболевания СOVID-19 среди пенсионеров
23 мая 2021  13:28
В Самарской области продлили ограничения из-за роста заболевания СOVID-19 среди пенсионеров
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
992
Весь список