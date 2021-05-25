Мошенник под видом следователя выманил у сызранского пенсионера 1,7 млн рублей

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Будьте бдительны! Перепроверяйте звонящих вам "правоохранителей" путем самостоятельного обращения (исходящего от вас звонка) в указанную организацию.

Так, пенсионер из Сызрани 1933 года рождения доверился мошеннику, представившемуся следователем московского городского суда центрального административного округа. Под предлогом получения положенной денежной компенсации за полученные проблемы со здоровьем после использования медицинского препарата потерпевший перевел на различные банковские счета мошенника более 1, 7 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.