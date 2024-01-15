Мошенник под предлогом выгодных ставок украл у строителя в Приволжском районе 1,3 млн рублей

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Приволжском районе, строителю одного из акционерных обществ 1966г.р., через мессенджер поступило предложение от якобы сотрудника финансовой организации, который предложил мужчине сделать ставки в букмекерской интернет-компании. Неизвестный также обещал помочь сделать правильные ставки. Подавшись на заманчивое предложение получить большой выигрыш, мужчина перевел аферисту более 1 300 000 р. после чего он перестал выходить на связь. Поняв, что его обманули, потерпевший обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.