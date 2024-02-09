Мошенник, обманувший сызранских пенсионеров, пойдет под суд

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В октябре 2023 года сызранские оперативники задержали жителя Саратовской области, подозреваемого в обмане пожилой женщины по схеме «Ваш родственник попал в ДТП».

Допрошенный в качестве подозреваемого, ранее не судимый житель соседнего региона 1975 года рождения пояснил, что действовал по инструкции анонимного «куратора», с которым связался в социальной сети. Похищенные у пенсионерки 400 тыс рублей он должен был перевести на расчетные счета, указанные в интернет - переписке, но не успел, так как был оперативно задержан полицейскими. Сотрудники полиции также выяснили, что мужчина причастен к мошенничеству в отношении 82-летней сызранки, ставшей жертвой злоумышленников всё по той же схеме «Ваш родственник попал в ДТП». За спасение внучки от уголовного преследования бабушка заплатила 200 тыс рублей. При задержании подозреваемого денежные средства изъяты в полном объеме и возвращены потерпевшим.

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении задержанного возбуждены уголовные дела. Уголовные дела объединены в одно производство и направлены в Сызранский городской суд для принятия решения по существу.