Монтажник из Тольятти украл велосипед

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В полицию Тольятти поступило сообщение о хищении велосипеда из подъезда многоквартирного дома, расположенного по бульвару Луначарского. Местная жительница оценила причиненный ущерб в 15 тысяч рублей.

По заявлению женщины сотрудниками полиции проведен комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. Полицейские осмотрели помещение, где был оставлен велосипед, провели поквартирный обход дома с целью установления очевидцев. Потерпевшая рассказала полицейскими об особой примете велосипеда – разбитом желтом катафоте в боковой части на спицах велосипеда. В соответствии с полученной информацией, сотрудники полиции ориентировали на розыск похищенного имущества все наружные службы охраны правопорядка.

При патрулировании Автозаводского района сотрудники патрульно-постовой службы отдела полиции №22 Управления МВД России по городу Тольятти обратили внимание на молодого человека, который передвигался на велосипеде, схожем по описанию с разыскиваемым. Подозреваемого доставили в ближайший отдел полиции.

По данным правоохранителей, 30-летний монтажник одного из предприятий города ранее уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество. Задержанный признался в совершении преступления. В настоящее время велосипед возвращен законной владелице, сообщает облМВД.