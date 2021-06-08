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Монтажник из Тольятти украл велосипед

8 июня 2021 11:23
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Монтажник из Тольятти украл велосипед

В полицию Тольятти поступило сообщение о хищении  велосипеда  из подъезда многоквартирного  дома, расположенного по бульвару Луначарского. Местная жительница оценила причиненный ущерб в 15 тысяч рублей.

По заявлению женщины сотрудниками полиции проведен комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. Полицейские  осмотрели помещение, где был оставлен велосипед, провели поквартирный обход дома с целью установления очевидцев. Потерпевшая рассказала полицейскими об особой примете велосипеда – разбитом желтом катафоте в боковой части на спицах велосипеда. В соответствии с полученной информацией, сотрудники полиции ориентировали на  розыск  похищенного имущества все наружные службы охраны правопорядка.

При патрулировании Автозаводского района сотрудники патрульно-постовой службы отдела полиции №22 Управления МВД России по городу Тольятти обратили внимание на молодого человека,  который передвигался на велосипеде, схожем по описанию с разыскиваемым. Подозреваемого доставили в ближайший отдел полиции.

По данным правоохранителей, 30-летний  монтажник одного из предприятий города ранее уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество. Задержанный признался в совершении преступления. В настоящее время велосипед возвращен законной владелице, сообщает облМВД.

Теги: велосипед кража

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