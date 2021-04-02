Момент дерзкой кражи в Тольятти попал на видео: идет поиск вора

45

Кража совершена днём 25 марта 2021 года в магазине на улице Революционная 38 в Автозаводском районе Тольятти. Мужчина похитил из торговой точки хозяйственный инструмент.

Полицейские опросили очевидцев произошедшего, осмотрели помещение магазина, изъяли записи камер видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело.

Приметы подозреваемого: мужчина на вид 40 – 45 лет, рост 170 – 175 см., среднего телосложения,

Был одет: в куртку, штаны, шапку, обувь черного цвета, на лице белая медицинская маска.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности и местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-61-00, 93-45-24, 93-45-27 или 112. Конфиденциальность гарантирована.

Фото: скрин видео