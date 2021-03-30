Молодой житель Чапаевска украл дорогой смартфон из ломбарда

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В городе Чапаевск полиция вела розыск злоумышленника, укравшего сотовый телефон престижной марки из комиссионного магазина, расположенного на улице Ленина.

Находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны Росгвардии заметил гражданина, внешность которого подходила под полученную ранее ориентировку. Стражи правопорядка приняли решение проверить молодого человека на причастность к совершенному преступлению.

При себе у местного жителя 1998 года рождения находился похищенный телефон. Росгвардейцы задержали подозреваемого и передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело о крже.