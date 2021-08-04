Молодой тольяттинец залез в окно и украл айфон, пока люди спали

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Тольятти мошенник продал арендованный гараж
В Тольятти мошенник продал арендованный гараж
Полиция предостерегает жителей Самарского региона от действий мошенников, предлагающих бонусы за вакцинацию от коронавируса
Полиция предостерегает жителей Самарского региона от действий мошенников, предлагающих бонусы за вакцинацию от коронавируса
В Самарской области наблюдали песчаную бурю
В Самарской области наблюдали песчаную бурю
Пассажирские перевозки на Куйбышевской железной дороге выросли на 21% в июле
Пассажирские перевозки на Куйбышевской железной дороге выросли на 21% в июле
В Самаре снесут две постройки за 7,5 млн рублей
В Самаре снесут две постройки за 7,5 млн рублей
В Красноярском районе Лада улетела в кювет
В Красноярском районе Лада улетела в кювет
В МЕГЕ Самара стартовала кампания «Просыпайтесь, скоро в школу!»
Сергей Шойгу назвал высочайшим доверием предложение Президента возглавить список на выборах в Госдуму
Сергей Шойгу назвал высочайшим доверием предложение Президента возглавить список на выборах в Госдуму
Наверх
Самара  +34 °C, Тольятти  +30 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.87
-0.15
EUR 86.56
-0.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В самарском Историческом парке впервые пройдет открытый шахматный турнир
В Самаре состоялся специализированный форум в сфере туризма и гостеприимства «Тур Притяжение 2021»
Выставка “В гостях у татар” пройдет в Музее имени Алабина в Самаре
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Молодой тольяттинец залез в окно и украл айфон, пока люди спали

4 августа 2021 10:52
135
Молодой тольяттинец залез в окно и украл айфон, пока люди спали

Сотрудниками полиции разыскивается неизвестный молодой человек, который рано утром 21 июля через открытое окно проник в квартиру на первом этаже дома по улице Гидротехнической в Комсомольском районе Тольятти, похитив сотовый телефон и беспроводные наушники, принадлежавшие девушке 2000 года рождения. Сумма ущерба составила 38 тысяч рублей.   

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Комсомольского района СУ УМВД России по г. Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

На месте происшествия стражи порядка изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали как злоумышленник подходил к подъезду, а затем убегал с места происшествия.

На установление личности и розыск подозреваемого был ориентирован личный состав полиции тольяттинского гарнизона и соседних районов, а также до сотрудники Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности. Стражи правопорядка продолжают работу по установлению личности и розыску подозреваемого, выяснению всех обстоятельств произошедшего.

Приметы подозреваемого: мужчина на вид 18 – 20 лет, рост 165 – 170 см., худощавого телосложения.

Был одет: в спортивный костюм черного цвета с белыми полосами, кроссовки черного цвета с белой подошвой. 

Сотрудники полиции обращаются к возможным очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482)93-47-43, 8(8482) 93-47-16, 8-917-123-42-33, 112.

Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована.

Теги: кража розыск

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Тольятти двое мужчин обокрали автомат с игрушками
20 июля 2021, 10:03
В Тольятти двое мужчин обокрали автомат с игрушками
Похищена 21 мягкая  игрушка общей стоимостью свыше четырех тысяч рублей. Криминал
590
В Тольятти разыскивается подозреваемая в краже денег
15 июля 2021, 12:07
В Тольятти разыскивается подозреваемая в краже денег
Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего. Криминал
587
В Тольятти похитили деньги из кассы фотосалона
14 июля 2021, 11:33
В Тольятти похитили деньги из кассы фотосалона
Стражи правопорядка продолжают работу по розыску подозреваемых и установлению всех обстоятельств произошедшего. Криминал
618
В центре внимания
В Самарской области открылся первый единый центр обслуживания абонентов ресурсоснабжающих компаний
4 августа 2021  11:39
В Самарской области открылся первый единый центр обслуживания абонентов ресурсоснабжающих компаний
124
Михаил Мурашко и Дмитрий Азаров открыли в Тольятти инфекционный корпус для лечения пациентов с COVID-19
3 августа 2021  16:29
Михаил Мурашко и Дмитрий Азаров открыли в Тольятти инфекционный корпус для лечения пациентов с COVID-19
870
Еще 465 жителей Самарской области заболели коронавирусом
3 августа 2021  12:53
Еще 465 жителей Самарской области заболели коронавирусом
649
В Самаре стартовал форум соотечественников
3 августа 2021  11:19
В Самаре стартовал форум соотечественников
451
По предварительным данным дорожной полиции, водитель автобуса не справился с управлением.
2 августа 2021  21:19
В ДТП с туристическим автобусом на юге Турции погибли четыре человека: туристы, пострадавшие в ДТП, были из Самарской области
2112
Весь список