Молодой тольяттинец залез в окно и украл айфон, пока люди спали

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Сотрудниками полиции разыскивается неизвестный молодой человек, который рано утром 21 июля через открытое окно проник в квартиру на первом этаже дома по улице Гидротехнической в Комсомольском районе Тольятти, похитив сотовый телефон и беспроводные наушники, принадлежавшие девушке 2000 года рождения. Сумма ущерба составила 38 тысяч рублей.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Комсомольского района СУ УМВД России по г. Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

На месте происшествия стражи порядка изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали как злоумышленник подходил к подъезду, а затем убегал с места происшествия.

На установление личности и розыск подозреваемого был ориентирован личный состав полиции тольяттинского гарнизона и соседних районов, а также до сотрудники Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности. Стражи правопорядка продолжают работу по установлению личности и розыску подозреваемого, выяснению всех обстоятельств произошедшего.

Приметы подозреваемого: мужчина на вид 18 – 20 лет, рост 165 – 170 см., худощавого телосложения.

Был одет: в спортивный костюм черного цвета с белыми полосами, кроссовки черного цвета с белой подошвой.

Сотрудники полиции обращаются к возможным очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482)93-47-43, 8(8482) 93-47-16, 8-917-123-42-33, 112.

Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована.