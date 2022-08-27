Молодой тольяттинец стал жертвой грабителя

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В полицию Тольятти обратился за помощью местный житель 1995 года рождения, который сообщил, что несколько минут назад стал жертвой грабителя. На улице возле одного из домов Автозаводского района неизвестный толкнул его и выхватил из рук сумку с сотовым телефоном, деньгами, документами и банковской картой. Причиненный ущерб потерпевший оценил на сумму свыше 6 тысяч рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия, установили и опросили возможных очевидцев произошедшего. Со слов потерпевшего оперуполномоченные составили ориентировку с описанием примет подозреваемого и довели ее до личного состава городских отделов полиции.

Сотрудники полиции проверили на причастность к происшествию лиц, живущих неподалеку и ранее привлекавшихся к уголовной ответственности. В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники уголовного розыска получили информацию, что к преступлению может быть причастен ранее судимый за кражу и за причинение тяжкого вреда здоровью местный житель 2001 года рождения. Мужчину задержали на улице возле одного из домов Автозаводского района и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный пояснил сотрудникам полиции, что ему нужны были денежные средства, поэтому он пошел на преступление. Денежные средства потратил на личные нужны, а остальное имущество выкинул в мусоропровод.