Молодой самарец украл телевизор у соседа своего брата

31

В конце февраля в отдел в Самаре обратился местный житель 1956 года рождения, который сообщил, что из принадлежащей ему однокомнатной квартиры, расположенной в двухэтажном доме на ул. Старонабережная, похитили телевизор. Потерпевший оценил причиненный ему ущерб на сумму 40 000 рублей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции осмотрели место преступления, подробно опросили потерпевшего и провели поквартирный обход. При отработке возможных мест сбыта похищенного имущества оперативники обнаружили указанный телевизор в одном из ломбардов Куйбышевского района, откуда изъяли и просмотрели запись с камер видеонаблюдения, расположенных в пункте приема. В ходе просмотра видеозаписи оперативники сразу же опознали своего подучетного, что подтвердили и паспортные данные, оставленные злоумышленником при залоге. Телевизор изъяли и вернули законному владельцу. В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили возможные места нахождения подозреваемого, задержали и доставили его в территориальный отдел внутренних дел для выяснения обстоятельств произошедшего. Задержанным оказался безработный ранее неоднократно судимый за совершение краж местный житель 1998 года рождения. Молодой человек признал свою вину полностью и пояснил, что в дневное время находился в квартире своего брата, где распивал спиртные напитки. Когда закончились деньги, решил занять у соседа и позвонил в его дверь, но ему никто не открыл. Предположив, что дома никого нет, он вернулся к брату в квартиру, взял отвертку, которой открыл дверь соседа и проник внутрь комнаты, откуда похитил телевизор, после чего сдал его за 5000 рублей в ломбард.

Молодому человеку предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. а ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). Потерпевшему следователь разъяснил порядок искового производства. Собранные самарскими следователями доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 24-летнему жителю Самары. Ранее неоднократно судимого молодого человека с учетом неотбытого наказания за совершение кражи на территории Октябрьского района г. Самары приговорили к лишению свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В настоящее время приговор вступил в законную силу.