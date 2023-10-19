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Молодой самарец отдал мошеннику около миллиона рублей

19 октября 2023 11:17
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Молодой самарец отдал мошеннику около миллиона рублей

Сотрудники полиции призывают граждан проявлять бдительность и не доверять сомнительным предложениям о заработке от незнакомцев.

Жителю Самары 2000 года рождения, работающим продавцом в сетевом магазине, в одном из мессенджеров написал неизвестный и предложил дополнительный заработок на биржевой платформе. Молодого человека заинтересовало предложение, и незнакомец выслал ему подробную инструкцию, как делать стартовые взносы и получать с них еще больший заработок. Самарец последовал инструкции и за несколько дней положил на счет около миллиона рублей, а когда захотел вывести прибыль, денег на счете не оказалось. Молодой человек обратился в полицию, по данному факту возбуждено уголовное дело.

 

Теги: Мошенники

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