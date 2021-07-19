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Молодой человек украл товар с прилавка аптеки в Чапаевске

19 июля 2021 12:59
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Молодой человек украл товар с прилавка аптеки в Чапаевске

В дежурную часть ОМВД России по городу Чапаевску обратился фармацевт одной из аптек города, сообщив о том, что неизвестный мужчина похитил с прилавка товар. Причиненный ущерб составил более 3000 рублей.

Полицейские в ходе работы изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в аптеке. На записях видно, как мужчина в медицинской маске и капюшоне осторожно зашел в помещение, убедившись, что за его действиями никто не смотрит, а фармацевт находится в другом зале, открыто похитил с прилавка две коробки с тонометрами и покинул аптеку.

Стражи порядка составили ориентировку с приметами предполагаемого злоумышленника и распространили среди личного состава полиции, Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности. Через некоторое время участковые уполномоченные обратили внимание на местного жителя, похожего по приметам на злоумышленника, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный сознался в содеянном и рассказал, что продал украденный товар за 5 тысяч рублей, а вырученную прибыль потратил на собственные нужды.

По данным сотрудников полиции, безработный молодой человек 1994 года рождения ранее судим за разбой.

В отношении подозреваемого отделом дознания ОМВД России по городу Чапаевску возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.1ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до двух лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Сотрудники полиции предпринимают меры по возврату похищенного товара.

Теги: аптека кража

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