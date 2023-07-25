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Молодой человек угнал у собутыльника автомобиль, пока мужчина спал

25 июля 2023 10:39
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Молодой человек угнал у собутыльника автомобиль, пока мужчина спал

В дежурную часть ОМВД России по Приволжскому району   поступило сообщение из единой дежурно-диспетчерской службы о том, что   по одной из улиц районного центра водитель, управляя автомобилем «Lada Granta», нарушает правила дорожного движения.

Оперативный дежурный передал информацию наряду ДПС ОГИБДД.  Сотрудники Госавтоинспекции в ходе отработки полученной информации обнаружили данный автомобиль на одной из улиц села Приволжье. За рулем транспортного средства находился спящий мужчина, от которого исходил резкий запах алкоголя.

Сотрудники ДПС установили, что транспортное средство на правах договора аренды принадлежит уроженцу села Приволжье 2000 года рождения и сообщили ему об угоне автомобиля. 

Госавтоинспекторы отстранили нарушителя от управления транспортным средством и предложили ему пройти медицинское освидетельствование, на что тот ответил отказом. Информацию о задержании гражданина передали в дежурную часть, на место была направлена следственно-оперативная группа. Дознаватель провел осмотр места происшествия, зафиксировал обстановку и собрал материал проверки.

Для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в отдел полиции. В ходе опроса предполагаемый подозреваемый признал свою вину и рассказал, что дома вместе с хозяином автомобиля распивал спиртные напитки. После того как он уснул злоумышленник завел машину и поехал кататься по селу.

По информации полицейских, задержанный – уроженец села Приволжье 2002 года рождения, не работает, ранее судим за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

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