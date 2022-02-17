Молодая тольяттинка сняла с чужого счета 13 тысяч рублей

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В полицию с заявлением о пропаже денежных средств с банковского счета обратился 25-летний житель города Тольятти. В ходе опроса молодой человек пояснил полицейским, что он посещал один из баров города, после чего обнаружил пропажу сотового телефона. Через некоторое время ему стало известно о списании денежных средств с банковского счета через мобильное приложение, установленное в телефоне.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 21 Управления МВД России по городу Тольятти получили информацию, что к преступлению может быть причастна жительница Автозаводского района 2000 года рождения. Девушка попала на камеры видеонаблюдения в момент, когда расплачивалась в магазине бесконтактным способом с помощью телефона потерпевшего.

Оперативники установили местонахождение женщины, задержали ее и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По данным оперативников, 22-летняя местная жительница нигде не работает, и ранее к уголовной ответственности не привлекалась. Подозреваемая пояснила полицейским, что познакомилась в баре с молодым человеком. Новый знакомый презентовал ей сотовый телефон, в настройках которого она обнаружила сервис онлайн-оплат и воспользовалась им для покупки товаров. Всего девушка присвоила с чужого расчетного счета 13 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.