Жительница Сызрани обвиняется в краже денежных средств с банковской карты

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Сотрудниками полиции установлено, что в одном из банкоматов, в картоприемнике, местная жительница 2001 года рождения обнаружила забытую кем-то банковскую карту. Девушка не стала разыскивать владелицу, хотя видела женщину, которая стояла перед ней в очереди к банкомату.

Увидев, что карта имеет функцию бесконтактной оплаты, злоумышленница решила этим воспользоваться.

Установлено, что обвиняемая с помощью чужой банковской картой расплатилась за покупки, которые совершила в нескольких магазинах. Приобретениями стали продукты питания, косметические средства и алкоголь. Причиненный ущерб заявительница оценила на сумму более 3 500 рублей.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.