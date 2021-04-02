Молодая самарчанка пыталась обокрасть магазин: видео

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Момент совершения хищения зафиксировала видеокамера, установленная в торговом зале.

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летней жительницы областного центра. Девушка обвиняется в покушении на открытое хищение товара стоимостью более 1 100 рублей, из торговой точки, расположенной на проспекте Кирова. Противоправное деяние предотвратили работники магазина, вовремя заметившие действия девушки и обратившиеся за помощью в полицию.

Правоохранители в ходе работы на месте происшествия опросили персонал торговой точки и очевидцев произошедшего. Изучили материалы с камер видеонаблюдения, которые запечатлели момент совершения хищения.

Девушка признала вину в содеянном и пояснила, что товары из корзины переложила в свой рюкзак. На выходе она поняла, что ее действия не остались незамеченными и решила убежать. Однако скрыться девушке не удалось: ее задержал сотрудник полиции, прибывший по сигналу работников торговой точки. Злоумышленница добровольно выдала похищенный товар.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд для принятия решения.

Фото: скрин видео