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Молодая самарчанка лишилась сбережений, поверив в возможность заработать игрой на бирже

1 ноября 2022 11:24
161
Молодая самарчанка лишилась сбережений, поверив в возможность заработать игрой на бирже

О возможности заработка путем торгов на бирже учащаяся института 2001 года рождения узнала из объявления в социальной сети. Девшука решила приумножить капитал путем инвестирования денежных средств.
Вскоре с ней связался незнакомец, который представился брокером и рассказал, как работает сервис, а также пообещал большой доход от вложенных ею денежных средств.

Для вступления в торги необходимо было пополнить фонд электронного аукциона. Девушка, обрадованная перспективой легкого заработка, перевела 27350 рублей, однако обещанного дохода не получила. Вскоре она обнаружила, что счет пуст, а возможность снять даже часть якобы выигранных средств отсутствует. Попытки связаться с брокером оказались безуспешными. Поняв, что стала жертвой мошенников, жительница города Самары обратилась в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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