Молодая самарчанка лишилась более 500 000 рублей из-за уловок мошенников

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В будний день на телефон 34-летней жительницы Самары, являющейся индивидуальным предпринимателем, позвонил неизвестный и, представившись сотрудником «налоговых органов», сообщил, что в отношении нее в ближайшее время будет проведена проверка из-за отсутствия декларации о доходе.

Предпринимательница заволновалась и сообщила, что подавала документы в установленный срок. Тогда неизвестный сообщил, что «проблему» можно решить, только необходимо предоставить доступ к личному аккаунту на «Госуслугах» для того, чтобы он мог убедиться в подаче декларации. Женщина сообщила персональные данные, но вместо подтверждения о получении документа через несколько минут с ее банковского счета произошло списание более 500 000 рублей. Осознав, что стала жертвой мошенников, предпринимательница обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.