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Молодая самарчанка хотела выпрямить волосы и лишилась денег

15 июня 2024 11:28
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Молодая самарчанка хотела выпрямить волосы и лишилась денег

В полицию обратилась жительница Самары 2002 года рождения с заявлением о мошенничестве. Она рассказала полицейским, что накануне ей в одной из соц. сети в личные сообщения от мастера реконструкции волос поступила заманчивая реклама «выпрямление волос со скидкой 30%, до конца месяца». Потерпевшая записалась на удобное ей число и внесла незнакомой бьюти-мастерице предоплату в размере 4500 рублей.  

В назначенный день девушка приехала по указанному адресу, но не обнаружила ожидаемого салона, после чего написала мастеру сообщение и поняла, что ее обманули, так как ее страница в соц. сети оказалась в черном списке, а номер злоумышленницы был недоступен. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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