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Молодая самарчанка хотела купить себе на день рождения технику и лишилась 400 тысяч

22 сентября 2024 12:26
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Молодая самарчанка хотела купить себе на день рождения технику и лишилась 400 тысяч

27-летняя жительница города Самара в преддверии своего дня рождения решила порадовать себя дорогой бытовой техникой. Просмотрев несколько объявлений на различных сайтах сети Интернет, девушка наткнулась на предложение, которое заинтересовало ее. Связавшись с «продавцом», самарчанка окончательно решилась на покупку и сказала, что готова оплатить выбранный товар. Спустя некоторое время на телефон потерпевшей пришла ссылка, по которой, как утверждали во время звонка, девушка перейдет на оплату заказа. Доверчивая жительница областного центра ввела свои банковские данные в специальное поле, после чего сайт начал вылетать. Девушка неоднократно пыталась перейти по ссылке и заново ввести данные, но сайт предательски закрывался. Через непродолжительное время со счета самарчанки списалось более 400 000 рублей, которые та долгое время копила на долгожданную покупку.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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