Многомиллионный кредит тольяттинка пыталась взять по украденному паспорту

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По данным сотрудников полиции, воспользовавшись тем, что потерпевшая находилась в нетрезвом состоянии, злоумышленница похитила у нее паспорт.

В дежурную часть отдела полиции №22 Управления МВД России по городу Тольятти за помощью обратилась местная жительница 1984 года рождения. Женщина сообщила, что из ее квартиры пропал паспорт гражданина Российской Федерации.

Полицейские, прибывшие по указанному адресу, осмотрели квартиру, установили и опросили очевидцев произошедшего. Из собранных правоохранителями материалов следует, что заявительница в ходе распития спиртных напитков на лавочке возле подъезда познакомилась с женщиной и пригласила ее к себе в квартиру для продолжения застолья. По словам потерпевшей, она уснула, а когда проснулась, то обнаружила пропажу документа.

Сотрудники полиции, отработали на причастность к произошедшему лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности и живущих недалеко от места происшествия. По полученной оперативной информации установили и задержали подозреваемую - ранее судимую за кражу местную жительницу 1983 года рождения.

В ходе опроса женщина призналась в содеянном и пояснила, что, когда хозяйка квартиры уснула, она воспользовалась моментом и похитила паспорт, в дальнейшем запланировав воспользоваться документом, чтобы оформить кредит.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.