Между новогодними игрушками и изъяли в гараже тольяттинца нашли метадон и гашиш

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Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по г. Тольятти при проверке информации о причастности местного жителя к незаконному сбыту наркотиков задержали ранее судимого за разбой 43-летнего безработного в одном из гаражных боксов Автозаводского района.

В присутствии понятых при осмотре принадлежащего задержанному гаража, сотрудники полиции обнаружили и изъяли пакет с порошкообразным веществом белого цвета и сверток, в котором находилось 50 пакетиков с частями растений.

Проведенная в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области экспертиза показала, что изъятые сотрудниками полиции вещества являются наркотическими средствами: метадон, общей массой около 5 граммов и гашиш - свыше 120 грамм, что законодатель относит к крупному размеру.

В ходе опроса местный житель пояснил, что хотел заработать «по-быстрому» и приобрел наркотики через сеть Интернет для дальнейшей реализации через тайники – закладки на территории Самарской области.

Следователем СУ УМВД России по городу Тольятти в отношении фигуранта по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических веществ, совершенный в крупном размере) возбуждено уголовное дело. По ходатайству органа следствия, судом задержанному избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Сотрудники полиции проверяют подозреваемого на причастность к аналогичным преступлениям. Расследование продолжается.