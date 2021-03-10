Метадон и гашиш вез в машине пьяный водитель в Самарской области

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В Самарской области на стационарном посту ДПС около села Зеленовка сотрудники ДПС остановили автомобиль «Hyundai» для проверки документов. Сотрудники полиции заметили у водителя явные признаки алкогольного опьянения, отстранили его от управления транспортным средством и предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения, но он ответил отказом.

Во время общения мужчина признался, что перевозит в автомобиле запрещенные вещества. В багажном отделении транспортного средства правоохранители обнаружили банку с тремя свертками. Упаковки изъяли и направили в экспертно-криминалистический отдел УМВД России по городу Тольятти.

Исследование показало, что изъятым является наркотическое средство – метадон, массой более 293 грамм, и гашиш, массой 2,016 грамма.

Установлено, что 48-летний водитель проживает в Московской области, в настоящее время нигде не работает и ранее судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.