Мефедрон около трансформаторной будки хранил тольяттинец

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В полицию Тольятти поступила информация о том, что местный житель 1994 года рождения может быть причастен к покушению на сбыт наркотических средств на территории Автозаводского района.

В ходе отработки полученных сведений оперативники при обследовании участка у одной из трансформаторных будок в указанном районе обнаружили и изъяли сверток с порошкообразным веществом. Изъятое полицейские направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Экспертиза показала, что в свертках находилось наркотическое средство – мефедрон, общей массой 2,000 грамма, что соответствует значительному размеру.

Как установили полицейские, местный житель ранее судим за кражу. Подозреваемый официально не работает, по сведениям сотрудников полиции, приобрел наркотики через интернет с целью дальнейшей продажи путем закладок на территории города, сообщает облМВД.