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Медсестра в Приволжье хотела подзаработать и потеряла 1,6 млн рублей

28 декабря 2023 10:55
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Медсестра в Приволжье хотела подзаработать и потеряла 1,6 миллионов рублей

Сотрудники полиции призывают граждан проявлять бдительность и не доверять сомнительным предложениям о заработке от незнакомцев.

Жительнице Приволжья 1964 года рождения, работающей медицинской сестрой, позвонил неизвестный и предложил дополнительный заработок на биржевой платформе. Женщину заинтересовало предложение, и незнакомец выслал ей подробную инструкцию, как делать стартовые взносы и получать с них еще больший заработок. В течение 10 дней пострадавшая вложила в «выгодное предложение» более 1,6 миллионов рублей, а когда собеседник перестал выходить на связь, поняла, что потеряла все деньги и попалась на уловку злоумышленника. Женщина обратилась в полицию, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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