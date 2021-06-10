Мать, из-за которой в Самаре разбилась трехлетняя дочь, заключили под стражу

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Как сообщалось ранее, возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы 1997 года рождения, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии).

По версии следствия, 8 июня 2021 года подозреваемая, находясь в квартире одного из жилых домов Октябрьского района города Самары, уронила с балкона свою малолетнюю дочь 2018 года рождения.

В настоящее время, судом по ходатайству следствия в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.