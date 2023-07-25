Я нашел ошибку
Главные новости:
Участниками соревнований стали более 500 сильнейших спортсменов из регионов страны.
Борцы Самарской области выиграли девять медалей на чемпионате России по грэпплингу
В Жигулевском заповеднике поселились 20 краснокнижных черепах
В Жигулевском заповеднике поселились 20 краснокнижных черепах
Отдыхающим на охваченных пожарами курортах Турции россиянам дали советы
Отдыхающим на охваченных пожарами курортах Турции россиянам дали советы
В Самарской области благоустраивают территорию бывшего женского монастыря
В Самарской области благоустраивают территорию бывшего женского монастыря
Жителей Самары расселят из аварийных домов в Красноглинском и Ленинском районах
Жителей Самары расселят из аварийных домов в Красноглинском и Ленинском районах
В самарском озере погибло более 50 тысяч карасей
В самарском озере погибло более 50 тысяч карасей
В Жигулевске на Волге обнаружили пленку из нефти
Число жертв "Мистера сидра" выросло до 46 человек
Число жертв "Мистера сидра" выросло до 46 человек
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.49
0.11
EUR 100.36
-0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
В Тольятти супружеская пара, потерявшая работу в УК из-за жалобы соседа, подожгла его машину
В Музее Алабина откроется выставка о Леонардо Да Винчи
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Мать двоих малолетних детей в Тольятти поймали за наркотики

25 июля 2023 11:19
145
Мать двоих малолетних детей в Тольятти поймали за наркотики

В июне текущего года в ночное время, в промышленной зоне на ул. Ларина, патрульные заметили женщину, которая приехала на такси, непродолжительное время, используя фонарик, изучала обочину, подняла с земли сверток, а, увидев полицейских, попыталась сесть в машину и скрыться.

Сотрудники полиции остановили автомобиль и задержали ранее не судимую 28-летнюю мать двоих несовершеннолетних детей. Женщина пояснила полицейским, что приобрела наркотики в интернете, забрала закладку из тайника, при виде патруля, испугалась и решила скрыться. Сверток из фольги с порошкообразным веществом полицейские у задержанной изъяли.

Сотрудники Госавтоинспекции передали информацию о задержании в дежурную часть. На место  прибыла следственно-оперативная группа. Женщину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Изъятое сотрудники полиции направили на исследование в Экспертно-криминалистический отдел У МВД России по г. Тольятти, по результатам которого установлено, что представленное на экспертизу вещество в свертке является синтетическим наркотиком – мефедрон в значительном размере.

Отделом дознания УМВД России по г. Тольятти в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции напоминают, что обо всех ставших известными фактах распространения, употребления и хранения наркотических средств, а также иных противоправных действий можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.

Теги: Стоп Наркотик

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Отрадном полицейские задержали мужчину с марихуаной в кармане
25 июля 2023, 13:13
В Отрадном полицейские задержали мужчину с марихуаной в кармане
Со слов задержанного наркотикосодержащее растение он нарвал на приусадебном участке и хранил для личного употребления, без цели сбыта. Криминал
78
В Самарской области изъяли у наркокурьера из Подмосковья почти 2 кг мефедрона
22 июля 2023, 12:15
В Самарской области изъяли у наркокурьера из Подмосковья почти 2 кг мефедрона
Запрещенное вещество обнаружили в автомобиле мужчины. Криминал
662
ППСП задержали подозреваемую в хранении амфетамина в Тольятти
22 июля 2023, 11:36
ППСП задержали подозреваемую в хранении амфетамина в Тольятти
Работник таксомоторной организации попросил полицейских помочь вывести из машины неадекватную клиентку. Криминал
663
В центре внимания
Больше возможностей: расширен перечень видов деятельности для резидентов ТОР
25 июля 2023  13:00
Больше возможностей: расширен перечень видов деятельности для резидентов ТОР
104
Более 1,5 миллионов туристов отдохнули в Самарской области в первой половине 2023 года
25 июля 2023  12:19
Более 1,5 млн туристов отдохнули в Самарской области в первой половине 2023 года
139
Чапаевск и Сызрань стали победителями VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах
24 июля 2023  18:40
Чапаевск и Сызрань стали победителями VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах
1740
В период с 22 по 25 июля 2023 года местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов 4 класс
22 июля 2023  12:22
С 22 по 25 июля 2023 года местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов 4 класс
1066
Подведены итоги сбора заявок на Знание.Премия-2023 от Самарской области
21 июля 2023  10:59
Подведены итоги сбора заявок на Знание.Премия-2023 от Самарской области
659
Весь список