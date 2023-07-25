Мать двоих малолетних детей в Тольятти поймали за наркотики

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В июне текущего года в ночное время, в промышленной зоне на ул. Ларина, патрульные заметили женщину, которая приехала на такси, непродолжительное время, используя фонарик, изучала обочину, подняла с земли сверток, а, увидев полицейских, попыталась сесть в машину и скрыться.

Сотрудники полиции остановили автомобиль и задержали ранее не судимую 28-летнюю мать двоих несовершеннолетних детей. Женщина пояснила полицейским, что приобрела наркотики в интернете, забрала закладку из тайника, при виде патруля, испугалась и решила скрыться. Сверток из фольги с порошкообразным веществом полицейские у задержанной изъяли.

Сотрудники Госавтоинспекции передали информацию о задержании в дежурную часть. На место прибыла следственно-оперативная группа. Женщину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Изъятое сотрудники полиции направили на исследование в Экспертно-криминалистический отдел У МВД России по г. Тольятти, по результатам которого установлено, что представленное на экспертизу вещество в свертке является синтетическим наркотиком – мефедрон в значительном размере.

Отделом дознания УМВД России по г. Тольятти в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции напоминают, что обо всех ставших известными фактах распространения, употребления и хранения наркотических средств, а также иных противоправных действий можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.