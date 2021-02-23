Марихуана в капсуле от шоколадного яйца найдена в Похвистнево

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В полицию поступила оперативная информация о том, что 42-летний житель села Малый Толкай Похвистневского района хранит у себя дома наркотическое вещество.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские в присутствии понятых провели осмотр его жилища. В котельной комнате в шкафу было обнаружено и изъята капсула из-под шоколадного яйца, внутри которого находилось вещество растительного происхождения. По результатам проведённого исследования выяснилось, что изъятым является наркотическое средство марихуана - общей массой около 6 грамм.

По данным правоохранителей, задержанный ранее неоднократно привлекался за имущественные преступления. Мужчина в ходе опроса пояснил полицейским, что весной прошлого года увидел дикорастущее растение конопля, нарвал его части, измельчил, высушил и стал хранить для личного употребления, без цели сбыта.

В отношении подозреваемого отделением дознания возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.