На крупных объектах системы водоотведения устанавливаются системы дополнительной очистки стоков, приходящих из города.
«РКС-Самара» модернизируют канализационные насосные станции
В общей сложности на этих участках было обновлено 4,3 километра подземных коммуникаций.
«Т Плюс» завершила работы на 9 теплотрассах в Самаре
В Самаре начались съёмки сатирической комедии «Новости» для ТНТ
Около 5 тысяч человек в День города стали участниками культурно-познавательного экскурсионного проекта «Моя Самара»
Участник «Школы героев» работает над созданием музея-реконструкции в рамках стажировки в областном минкульте
В Ставропольском районе водитель на иномарке сбил двоих мужчин и уехал
В Тольятти ищут женщину, присвоившую чужой кошелек в магазине
Самарец не прошел собеседование на работу в Смышляевке и обокрал магазин
Музей-галерея «Заварка» в Самаре запускает семейную мастерскую «Нити»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Ирины Ланг
Память основателя Самары князя Григория Засекина почтили в День города
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Лжеброкер завладел деньгами сызранца: похитил более 2 млн рублей

16 сентября 2025 11:12
157
В полицию Сызрани поступило заявление от 45-летнего  местного жителя о факте мошенничества. Как установлено сотрудниками органов внутренних дел, к мужчине поступил телефонный звонок с заманчивым предложением  - получить доход от инвестирования денежных средств на одной из торговых площадок.  

Мужчина поддался на уловки афериста. Не проверив легитимность «брокерской фирмы» и следуя инструкции злоумышленника, житель Сызрани перевел на предложенный неизвестным счет денежные средства  - в размере более 2 000 000  рублей. 

Спустя время вывести свои сбережения, как было оговорено с представителем «брокерской фирмы», мужчина не смог. Попытки связаться с «брокером»  также не увенчались успехом.

Пострадавший обратился за помощью в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело. 

Сотрудники органов внутренних дел напоминают, чтобы не попасться на уловки мошенников, следует открывать счета в офисе брокера, банка или на официальном сайте компании.

Теги: Мошенники

Новости по теме
В ВТБ предупредили о новой схеме аферистов с участием школьных психологов
15 сентября 2025, 12:19
В ВТБ предупредили о новой схеме аферистов с участием школьных психологов
Таким образом мошенники получают доступ к личным кабинетам на госпорталах и банковским аккаунтам. Криминал
330
Мошенники после блокировки в мессенджерах стали звонить на стационарные телефоны
13 сентября 2025, 13:03
Мошенники после блокировки в мессенджерах стали звонить на стационарные телефоны
О тенденции рассказала куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла Храпунова. Криминал
638
В Самарской области завотделением медучреждения под влиянием мошенников продал машину
12 сентября 2025, 10:38
В Самарской области завотделением медучреждения под влиянием мошенников продал машину
Он занял деньги у знакомых и перечислил через банкоматы на указанные счета около 11,5 млн рублей. Криминал
498
В центре внимания
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
16 сентября 2025  13:00
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
113
Самара перешла на одноуровневую систему управления
16 сентября 2025  12:26
Самара перешла на одноуровневую систему управления
146
Опубликованы предварительные данные о явке на выборах в Самарской области
15 сентября 2025  11:07
Опубликованы предварительные данные о явке на выборах в Самарской области
459
В Тольятти из горящей многоэтажки эвакуировали 35 человек
15 сентября 2025  10:59
В Тольятти из горящей многоэтажки эвакуировали 35 человек
385
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
14 сентября 2025  12:10
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
684
