Лжеброкер завладел деньгами сызранца: похитил более 2 млн рублей

В полицию Сызрани поступило заявление от 45-летнего местного жителя о факте мошенничества. Как установлено сотрудниками органов внутренних дел, к мужчине поступил телефонный звонок с заманчивым предложением - получить доход от инвестирования денежных средств на одной из торговых площадок.

Мужчина поддался на уловки афериста. Не проверив легитимность «брокерской фирмы» и следуя инструкции злоумышленника, житель Сызрани перевел на предложенный неизвестным счет денежные средства - в размере более 2 000 000 рублей.

Спустя время вывести свои сбережения, как было оговорено с представителем «брокерской фирмы», мужчина не смог. Попытки связаться с «брокером» также не увенчались успехом.

Пострадавший обратился за помощью в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

Сотрудники органов внутренних дел напоминают, чтобы не попасться на уловки мошенников, следует открывать счета в офисе брокера, банка или на официальном сайте компании.