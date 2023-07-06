Любитель покурить украл 260 пачек сигарет в Тольятти

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В дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти 01 июня текущего года обратился представитель одного из магазинов с просьбой привлечь к уголовной ответственности неизвестного мужчину, который находясь в ночное время в торговом зале, павильона расположенного на улице Автостроителей похитил 4 000 рублей и 262 пачек сигарет. Общая сумма похищенного составила порядка 40 500 рублей.

Сотрудники органов внутренних дел установили и опросили очевидцев произошедшего, осмотрели помещение магазина, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксирован момент хищения. На видеоматериале видно, как мужчина осматривается в торговом помещении. Воспользовавшись отсутствием продавца, злоумышленник заходит за прилавок и забирает из кассы деньги. После чего похищает сигареты и выходит из магазина.

Ориентировку с описанием примет злоумышленника довели до личного состава тольяттинского гарнизона полиции, сотрудников Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.

Отделом дознания отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража», возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают мероприятия по розыску подозреваемого и установлению всех обстоятельств произошедшего.

Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 30-40 лет, худощавого телосложения, рост 175-178 см., волосы короткие темного цвета.

Был одет: рубашка светлого цвета в клетку, шорты длиной до колена светлого цвета, кроссовки темного цвета с оранжевой подошвой, кепка чёрного цвета, на плече сумка черного цвета.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или о местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-64-35, 30-37-02, 89674929994 или 102.