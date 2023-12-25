Ловушка под елочкой: какие схемы чаще всего используют мошенники под Новый год

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В преддверии Нового года мошенники стали использовать ряд схем, чтобы вытянуть из людей их персональные данные. Эксперты напоминают о необходимости сохранять бдительность в сети.

Телефонные мошенники стали звонить людям под видом сотовых операторов. Они предлагают продлить договор сим-карты, угрожая при этом, что в противном случае телефон не будет работать. Цель таких звонков - получить пароли от "Госуслуг", банков и так далее.

Кроме того, как рассказал директор продукта "Защитник" от МТС Андрей Бийчук, сейчас используется и другой способ - человеку звонят через мессенджер, установив на аватарке название правоохранительных органов или логотип крупной коммерческой организации, и в ходе диалога просят включить трансляцию экрана, чтобы видеть одноразовые пароли, которые приходят жертве.

В целях безопасности эксперты советуют поставить в мессенджерах настройки, чтобы звонить могли только контакты, использовать определитель номера, а также сбрасывать все звонки, где что-то уверенно просят, ограничивают время на принятие решение и пытаются запугать.

Еще один популярный способ мошенничества в преддверии новогодних праздников - рассылка фальшивых писем от служб доставки, рассказал директор направления кибербезопасности "EdgeЦентр" Артем Избаенков. При этом злоумышленники опять же зачастую применяют "технику страха", чтобы пользователь перешел по ссылке или открыл вложение. Например, требуют совершить определенные действия, чтобы посылку не отправили обратно.

Необходимо всегда проверять адрес, с которого пришло письмо – чаще всего, уже по нему можно понять, что на вас вышли мошенники. Кроме того, если вы заметили в письме что-то подозрительное, лучше перепроверить информацию на официальном сайте службы доставки или звонить по контактным данным, где поможет служба поддержки.

Всего в этом году с попытками мошенничества столкнулись 91% россиян, напоминает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат фракции «Единая Россия» Антон Немкин. Чаще всего мошенники по-прежнему звонят, представляясь сотрудниками "банков" или "правоохранительных органов", рассылают предложения заработать в интернете или письма с подозрительными ссылками. «В 2022 году было выявлено 80 тысяч потенциальных фишинговых сайтов, за первые три квартала 2023 года этот показатель вырос до 144 тысяч. Необходимо помнить, что главный ваш инструмент против мошенников – бдительность. На любой подозрительный звонок или письмо в сети нужно реагировать крайне осторожно, чтобы потом не тратить огромное количество сил и времени, а зачастую и финансовых средств, на то, чтобы разобраться с последствиями своего не осторожного шага по воле эмоций. В наше время уже нельзя позволить себе беспечно проводить время в сети – там подстерегает слишком большое количество ловушек», - напомнил депутат.

Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина