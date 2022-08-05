Конфликт с бывшей женой привел жителя Приволжского района на скамью подсудимых

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Приволжский районный суд признал 49-летнего местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Как следует из материалов уголовного дела, в Отдел МВД России по Приволжскому району за помощью обратилась жительница села Федоровка Приволжского района. Женщина рассказала о том, что бывший супруг, с которым она проживает в одном доме, угрожает ей убийством.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции установили и опросили очевидцев произошедшего и потерпевшую. Полицейские изъяли предполагаемое орудие преступления - нож. Потерпевшая сообщила полицейским, что она и ее бывший супруг находились в доме, где совместно проживают. Между ними возник конфликт на бытовой почве. В ходе выяснения отношений мужчина взял со стола нож и, замахиваясь, стал высказывать угрозы, которые были восприняты ей как реально опасные для жизни и здоровья.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого и доставили в территориальный отдел полиции. В ходе опроса безработный, ранее судимый за умышленное причинение легкого вреда здоровью сознался в содеянном.

Группой дознания ОМВД России по Приволжскому району уголовное дело, возбужденное в отношении подозреваемого по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», с обвинительным актом передано в суд для принятия решения по существу.

Приволжский районный суд Самарской области признал достаточными доказательства, собранные сотрудниками полиции, для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 1 год.