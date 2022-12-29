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Кондуктор из Тольятти перевела лжебанкиру более полутора миллионов рублей

29 декабря 2022 09:43
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Кондуктор из Тольятти перевела лжебанкиру более полутора миллионов рублей

Жительнице Тольятти 1970 года рождения, работающей кондуктором на одном из муниципальных предприятий города, позвонил неизвестный и представился сотрудником одного из банков. Лжебанкир рассказал женщине, что нужно срочно «спасать» сбережения от действий мошенников, которые взломали онлайн-сервис банка и пытаются похитить денежные средства, находящиеся на ее счетах. Женщина поверила собеседнику и перевела 1 миллион 568 тысяч рублей на якобы безопасные счета, указанные незнакомцем.

После перевода денежных средств оппонент прекратил выходить на связь, женщина поняла, что перевела все сбережения мошеннику и заявила о случившемся в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

 

Теги: Мошенники

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