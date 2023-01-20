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Клиенты самарского автосервиса лишились магнитол

20 января 2023 09:50
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Клиенты самарского автосервиса лишились магнитол

Сообщение о пропаже имущества поступило в отдел полиции по Железнодорожному району Управления МВД России по г. Самаре. Потерпевший 1991 года рождения пояснил сотрудникам полиции, что в его пользовании находится автомобиль «Lexus», который ранее был оставлен в автосервисе на ул. Авроры. Примерно через неделю владельцу имущества позвонил работник сервиса и сообщил, что стекло на передней пассажирской двери его транспорта разбито. Прибыв на место, мужчина обнаружил пропажу автомагнитолы стоимостью 14 000 рублей.

В тот же день аналогичное заявление поступило от другого клиента организации – владельца  автомобиля «Fiat».  Ориентировку на пропавшее имущество распространили среди личного состава полиции, Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.

Сотрудники полиции осмотрели территорию, где стояли транспортные средства, изъяли и изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных на здании, на которые попали действия злоумышленника. На одной из записей оперативники увидели, как к автомобилям около 6 часов утра подходит мужчина и, с помощью камня и кирпича разбивает стекло, после чего проникает в салон и похищает автомагнитолы.  

В злоумышленнике оперативники узнали ранее неоднократно судимого за кражи и другие имущественные преступления местного жителя 1998 года рождения.

Сотрудники уголовного розыска установили адрес, где мог находиться разыскиваемый, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный в ходе опроса рассказал, что в тот день он находился в состоянии алкогольного опьянения. По дороге домой заметил припаркованные возле сервиса автомобили и решил похитить из них имущество.

Похищенную из автомобиля «Fiat» магнитолу вернули законному владельцу, в настоящее время принимаются меры к розыску остального похищенного.

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