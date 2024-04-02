клиентов банков начали атаковать мошенники, которые представляются мошенниками

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Тинькофф Защита раскрыла новый сценарий телефонного мошенничества, который используют аферисты для обмана жителей России. Во время одного из таких звонков клиент Тинькофф потерял 1,5 млн рублей, которые банк после компенсировал в рамках сервиса «Защитим или вернём деньги».

Мошенники начали использовать новый «гибридный» сценарий, который совместил в себе сразу несколько вариантов обмана клиентов банков с участием псевдосотрудников операторов связи, Госуслуг и полиции. Нововведением стало не только совмещение нескольких схем в одну, но и то, что мошенники в самом начале разговора сознаются, что хотели обмануть человека и украсть деньги.

Клиенту звонят якобы сотрудники сотового оператора и сообщают, что заканчивается договор на услуги связи. Чтобы его продлить, нужно назвать код из СМС. После этого мошенники открыто заявляют в разговоре клиенту, что его обманули, — это нужно, чтобы запугать человека и обманом заставить его действовать по указке следующих звонящих, которые уже представляются сотрудниками финмониторинга, Госуслуг и даже полиции. Все звонящие дают инструкции клиенту: они якобы позволят спасти деньги и поймать банду мошенников, которые вступили в сговор с сотрудниками банка. На самом деле вместо спасения своих сбережений человек самостоятельно кладет деньги на счет мошенников через банкомат.

Количество атак по такому сценарию за последние месяцы выросло в 3,5 раза (март к январю 2024 года).

Мошенники используют психологические уловки, давление, запугивание, из-за чего люди впадают в состояние транса и сами отдают деньги.