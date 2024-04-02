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Клиентов банков начали атаковать мошенники, которые представляются мошенниками

2 апреля 2024 09:46
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клиентов банков начали атаковать мошенники, которые представляются мошенниками

Тинькофф Защита раскрыла новый сценарий телефонного мошенничества, который используют аферисты для обмана жителей России. Во время одного из таких звонков клиент Тинькофф потерял 1,5 млн рублей, которые банк после компенсировал в рамках сервиса «Защитим или вернём деньги».

Мошенники начали использовать новый «гибридный» сценарий, который совместил в себе сразу несколько вариантов обмана клиентов банков с участием псевдосотрудников операторов связи, Госуслуг и полиции. Нововведением стало не только совмещение нескольких схем в одну, но и то, что мошенники в самом начале разговора сознаются, что хотели обмануть человека и украсть деньги.

Клиенту звонят якобы сотрудники сотового оператора и сообщают, что заканчивается договор на услуги связи. Чтобы его продлить, нужно назвать код из СМС. После этого мошенники открыто заявляют в разговоре клиенту, что его обманули, — это нужно, чтобы запугать человека и обманом заставить его действовать по указке следующих звонящих, которые уже представляются сотрудниками финмониторинга, Госуслуг и даже полиции. Все звонящие дают инструкции клиенту: они якобы позволят спасти деньги и поймать банду мошенников, которые вступили в сговор с сотрудниками банка. На самом деле вместо спасения своих сбережений человек самостоятельно кладет деньги на счет мошенников через банкомат.

Количество атак по такому сценарию за последние месяцы выросло в 3,5 раза (март к январю 2024 года).

Мошенники используют психологические уловки, давление, запугивание, из-за чего люди впадают в состояние транса и сами отдают деньги.

Теги: Мошенники

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