Кладовщица из Тольятти отправила мошенникам свыше 200 тыс. рублей

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Будьте бдительны! Остерегайтесь мошеннических схем при звонках с неизвестных номеров.



Так, жительница Тольятти 1976 года рождения, кладовщик одного из обществ с ограниченной ответственностью, в ночное время получила звонок с абонентского номера, зарегистрированного в Москве.

После чего, поверив собеседнику, который представлялся сотрудником службы безопасности одного из банков, через банкомат, который работает круглосуточно, сделала переводы на указанный «банкиром» расчетный счет в общей сумме свыше 212,4 тысячи рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.