Кладовщица из Сызрани заинтересовалась загадочной посылкой и лишилась 100 тысяч рублей

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В Сызрани 52-летней кладовщице позвонил неизвестный и представился работником почтового отделения и сообщил, что на имя женщины в ближайшее время поступит дорогостоящая посылка. Удивившись данной информации, она подумала, что ее решила удивить дальняя родственница, проживающая в другом городе и выслала ее семье бандероль к предстоящим праздникам. Продолжив разговор с «почтовым работником», сызранку проинформировали, что сейчас можно оформить курьерскую доставку.

Заинтересованная женщина согласилась на предложение и попросила доставить посылку к ней на работу. Для оплаты услуг курьера мужчина выслал ей ссылку, перейдя по которой со счета кладовщицы в ту же минуту произошло списание более 100 000 рублей. Осознав, что стала жертвой мошенников, она заблокировала свою карту и поспешила обратиться за помощью к правоохранителям. Возбуждено уголовное дело.