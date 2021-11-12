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Килограмм курительной травы изъяли полицейские у жителя Самарской области

12 ноября 2021 13:05
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Килограмм курительной травы изъяли полицейские у жителя Самарской области

Житель села Подбельск хранил дома свыше килограмма наркосодержащих растений.


В ходе оперативных мероприятий сотрудникам МО МВД России «Похвистневский» поступила информация о том, что ранее судимый 39-летний житель села Подбельск причастен к незаконному обороту наркотических средств.
С целью проверки полученных сведений оперативники выехали по месту жительства мужчины. В присутствии понятых, в гараже, расположенном во дворе дома подозреваемого, они обнаружили и изъяли хозяйственный пакет с засушенными частями растений.
Изъятое полицейские направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области, по результатам которого установлено, что представленное на экспертизу вещество растительного происхождения является наркотическим средством – марихуана, общей массой более килограмма, что законодатель относит к значительному размеру.
Хозяин домовладения пояснил полицейским, что хранил части наркосодержащих растений для личного употребления, без цели сбыта. Эта версия сейчас тщательно проверяется сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков.
Следственным отделением МО МВД России «Похвистнеевский» в отношении мужчины 1982 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, совершенные в крупном размере). Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Теги: Стоп Наркотик

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