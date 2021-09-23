Каждый седьмой угнанный автомобиль – белый

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В 2021 году, по данным «Цена авто», белый – самый популярный цвет автомобилей. В этот цвет окрашены 26% авто, имеющихся в наличии у российских дилеров.

По статистике «Согласия», каждый седьмой автомобиль, который угонялся в России в 2020-2021 годах, был белым. Угонщиков интересовали в основном Huyndai и Toyota белого цвета, за ними в порядке убывания – Kia, Lexus, Skoda, BMW и Lada.

На втором месте в рэнкинге «Цена авто» – машины серого цвета (20%), на третьем – черного (17,8%).

В 60% случаев злоумышленники угоняют авто, припаркованные владельцем около дома, следует. В большинстве заявлений клиенты указывают, что не обнаружили машину, выйдя утром из дома или вернувшись из поездки. В отдельных случаях угонщики похищали автомобили, который ранее арендовали.

В 2021 году 48% авто были похищены в Москве и области, 52% – в других регионах страны. Самым дорогим угнанным автомобилем был Land Rover. Выплата за машину, которую злоумышленники похитили в столице, составила 10,6 млн руб. На втором месте по сумме выплаты – BMW в Санкт-Петербурге (возмещение – 4,3 млн руб.). На третьем – Jeep, за который владелец в Москве получил от страховой компании 4 млн руб. В Свердловской области была угнана Kia (4 место, 2 млн руб.). Первую пятерку замыкает Hyundai в Москве и Новосибирской области (по 1,9 млн руб.).

Установка противоугонной системы позволит клиенту сэкономить от 40% до 90% (в зависимости от качества системы) премии по страхованию риска «угон».

В I полугодии страховая компания «Согласие» выплатила за угнанные транспортные средства свыше 65 млн руб.