Казахстан и Россия совместно пресекли деятельность ОПГ в Байконуре

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Казахстан и Россия совместно пресекли деятельность опасной организованной преступной группы в Байконуре. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского Комитета национальной безопасности в среду, 4 января, пишут "Известия".

«3 января т.г. КНБ и МВД Казахстана совместно с ФСБ и МВД России в г. Байконур реализована совместная спецоперация по пресечению деятельности общественно опасной организованной преступной группы, в число которой входили граждане Казахстана и России», — говорится в сообщении.

Сообщается о задержании пособников данной группировки в городах Астана, Кызылорда и Конаев.

Отмечается, что всего в рамках спецоперации задержано 18 лидеров и активных членов группировки, которая занималась похищениями людей, вымогательством, вооруженными разбойными нападениями и кражами.

В настоящее время устанавливается причастность задержанных к совершению других подобных преступлений, проводятся необходимые следственные действия.

Фото: скриншот/"Известия"