Карманник в ТЦ похитил у тольяттинки дорогой телефон

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В начале февраля текущего года в полицию Тольятти поступило сообщение о том, что у местной жительницы похитили сотовый телефон. Сумма причинного ущерба составила более 50 000 рублей.

Правоохранители выяснили, что женщина находилась в одном из торговых центров города, когда совершала покупки, забыла закрыть свою сумку, в которой находился дорогостоящий гаджет, чем воспользовался злоумышленник. Спустя некоторое время женщина обнаружила пропажу сотового телефона.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка установили, что к совершению преступления может быть причастен местный житель 1980 года рождения, ранее судимый за кражу, незаконный оборот наркотиков и хулиганство.

Сотрудники полиции установили места возможного пребывания подозреваемого, задержали его и доставили в территориальный отдел внутренних дел для установления всех обстоятельств произошедшего. В ходе опроса мужчина сознался в содеянном и пояснил, что похищенный телефон сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

Возбужденно уголовное дело, сообщает облМВД.