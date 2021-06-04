Из-за мошенника, выдавшего себя за сотрудника Банка, житель Чапаевска лишился 309 тысяч рублей

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Будьте бдительны! Остерегайтесь мошенников, представляющихся сотрудниками безопасности банка.

Так, неизвестный злоумышленник, представившись сотрудником безопасности одного из банков, по телефону сообщил 39-летнему жителю Чапаевска, что с его счетом происходят подозрительные махинации. Затем мужчине позвонил еще один абонент и представившись подполковником подтвердил транзакции. Чтобы сберечь свои денежные средства, житель Чапаевска перевел на указанные мошенникам счета, лишившись 309 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.