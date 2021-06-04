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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Из-за мошенника, выдавшего себя за сотрудника Банка, житель Чапаевска лишился 309 тысяч рублей

4 июня 2021 12:55
113
Из-за мошенника, выдавшего себя за сотрудника Банка, житель Чапаевска лишился 309 тысяч рублей

Будьте бдительны! Остерегайтесь мошенников, представляющихся сотрудниками безопасности банка.
Так, неизвестный злоумышленник, представившись сотрудником безопасности одного из банков, по телефону сообщил 39-летнему жителю Чапаевска, что с его счетом происходят подозрительные махинации. Затем мужчине позвонил еще один абонент и представившись подполковником подтвердил транзакции. Чтобы сберечь свои денежные средства, житель Чапаевска перевел на указанные мошенникам счета, лишившись 309 тысяч рублей.  Возбуждено уголовное дело.

Теги: мошенники Телефонный мошенник

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